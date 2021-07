Dopo tanti dubbi e polemiche, finalmente la questione Salernitana è risolta. La Figc con l'ausilio della Covisoc ha accettato tutte le modiche del trust "Salernitana 2021". Ora il club dovrà essere venduto entro 6 mesi, pena l'esclusione dalla Serie A. Ecco come il presidente Lotito ha commentato a Il Messaggero il via libera della Federcalcio per i granata: "Non ho mai avuto dubbi sull'iscrizione della Salernitana al prossimo campionato. Sono felice per la città e tutti i tifosi, che dopo 23 anni se la meritano. E perché è stata riconosciuta la bontà e la trasparenza del mio operato".