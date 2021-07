Si avvicina l'ultima scadenza fissata dalla Figc per la presentazione del trust della Salernitana. La deadline scatta alle ore 20 di oggi e al momento non ci sono novità. Lotito, intercettato da Il Messaggero, ha anche smentito un'eventuale offerta di una cordata del Nord: "E' tutto falso. Noi stiamo andando avanti col trust nel modo giusto". La Salernitana attende con ansia il verdetto della Figc: c'è in ballo una partecipazione in Serie A conquistata sul campo.