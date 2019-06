Claudio Lotito al veleno nel post partita del Playout tra il Venezia e la sua Salernitana che, dopo i calci di rigore, ha conquistato la permanenza in Serie B. Il presidente dei granata si è presentato in sala stampa al termine della gara con una maglietta che inneggia al centenario della Salernitana (il 19 giugno il club compie 100 anni).



Queste le sue parole: "Chi ha provato a mandare in C la Salernitana? Tutti. La sofferenza è arrivata perché questa squadra era stata costruita per i playoff, compromessi da un blackout generato da un ambiente ostile che ha minato la serenità attorno alla Salernitana".



CHE SOLLIVEO! - “Questa è una battaglia vinta dalla società, dallo staff, dalla squadra da tutti quanti. Lo dimostra il sacrificio che oggi si è visto sul campo. Si ripartirà con una nuova stagione memori di questa situazione. Mi auguro che chi ha messo in atto queste iniziative la smetta sennò ognuno si regolerà: ‘Nemo propheta in patria’. Io ho investito tanto, ma i giocatori della Lazio non ci vogliono più venire in prestito qui perché sentono un clima non favorevole”. RETROSCENA SU MICAI - "Micai l’avevano sostituito, sono entrato io nello spogliatoio e gli ho detto che ci avrebbe fatto vincere la partita".

Una versione confermata anche dal tecnico Menichini "È vero, Lotito è entrato nello spogliatoio mentre al giocatore girava la testa e non se la sentiva di proseguire. Io avevo preparato la sostituzione, mentre il presidente ha chiesto dei sali minerali per Micai e gli ha detto di continuare a giocare. Poi sappiamo com'è andata a finire. Mancato rispetto dei ruoli? La domanda è lecita, però il suo è stato un intervento risolutivo".



VITTIMA? - “L’occhio del pallone ingrassa il cavallo: lo dico perché questa è una squadra di qualità, mortificata dall’ambiente. Poi io ho affidato la squadra a un allenatore che ha riportato serenità. Adesso la Salernitana si è salvata sul campo, ma se il Palermo non fosse retrocesso i playout sarebbero dovuti essere questi, l’ho detto anche a Cosmi. Il problema di questo paese ogni volta che qualcuno fa qualcosa, soprattutto se si chiama Lotito, è che ci sono dietro gli interessi. È ora di finirla con questa storia".