Salernitana: Maldini al Monza apre la pista Radonjic. Il punto

Con la cessione di Daniel Maldini dal Milan al Monza, in prestito dopo l'interruzione di quello all'Empoli, i brianzoli mollano la pista che porta a Nemanja Radonjic del Torino. Il serbo, fuori dalle rotazioni del tecnico granata Ivan Juric, cerca un'altra sistemazione ma i piemontesi non hanno intenzione di svenderlo. Troppo alte le richieste per il Monza, adesso può farsi avanti la Salernitana che ha bisogno di rinforzi. Sabatini al lavoro per un altro mercato di riparazione scoppiettante a Salerno.