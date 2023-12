Verona-Salernitana 0-1



Costil 6,5: sempre attento su ogni tiro avversario, bel salvataggio anche nel finale, seppur su conclusione in fuorigioco.



Mazzocchi 7: Lazovic dalle sue parti non riesce mai a sfondare. Lotta fino all'ultimo recuperando moltissimi palloni.



Pirola S.V. infortunio

(dal 5' p.t. Gyomber 6,5: attento soprattutto sui palloni alti.)



Fazio 7: una delle migliori partite della stagione. Su Djuric è onnipresente e non si fa mai superare.



Bradaric 6,5: gioca bene in entrambe le fasi. Vittorioso nei duelli con Ngonge.



Coulibaly 6: qualche errore di misura, in una gara comunque ben giocata.



Maggiore 6,5: secondo tempo sicuramente migliore. Più reattivo e pronto anche con i compagni.



Tchaouna 7,5: la sblocca lui in una gara ad alti livelli e di grande corsa.



Kastanos 6,5: svaria molto sul fronte d'attacco. Suo l'assist del 0-1.

(dal 14' s.t. Legowski 6: nel finale prova a fare il suo a difesa della squadra.)



Candreva 7: prestazione sopra la media, con continue incursioni in area avversaria e tanta corsa.



Simy 6,5: si mette a disposizione dei compagni.

(dal 43' s.t. Ikwuemesi: s.v.)





All. Inzaghi 7: Salernitana che gioca senza paura, fa il suo senza rischiare troppo, sapendo anche soffrire.