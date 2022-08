Dopo il mancato accordo con il Monza, il futuro di Pasquale Mazzocchi potrebbe essere ancora alla Salernitana. Il terzino destro ha avuto contatti positivi con il club, e nella prossima settimana potrebbe essere raggiunto l'accordo definitivo. L'attuale contratto di Mazzocchi è in scadenza nel 2025, ma la volontà del presidente Iervolino è quella di blindare il giocatore sul quale c'erano Fiorentina e Torino.



LO SPIRITO GIUSTO - La società vorrebbe allungargli il contratto per farlo diventare una bandiera del club, i vertici del club e la dirigenza sono contenti dell'approccio di Mazzocchi, nonostante la sconfitta con la Roma la prestazione del terzino è stata positiva, e a impressionare in positivo il presidente è lo spirito che incarna il giocatore in campo: non molla mai, dà sempre il tutto per tutto fino all'ultimo. E guai a tirare indietro al gamba.