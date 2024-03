Salernitana, l'ad Milan: 'Dia ha ammesso le proprie responsabilità'. Cosa cambia per il futuro

Redazione CM

In casa Salernitana, rimane alta l’attenzione su Boulaye Dia. Nella scorsa annata era stato uno dei grandi protagonisti della salvezza dei campani. Nella stagione in corso, invece, sono stati diversi i malumori, fino a rifiutare di entrare in campo nella partita contro l'Udinese. L'ad della Salernitana Maurizio Milan ha parlato della sua situazione. Queste le sue parole a margine di un incontro al Centro di Coordinamento Salernitana Clubs presso il Liceo Scientifico Francesco Severi: "C’è un dialogo in corso con Dia. Il calciatore ha ammesso delle proprie responsabilità e dei comportamenti non corretti e coerenti con i sani valori del club. Vediamo nei prossimi giorni dove porterà".



FINALE DI STAGIONE - "Vogliamo chiudere questo campionato in maniera coerente, rispettosa e dignitosa, poi ad aprile capiremo quali passi compiere insieme al direttore Sabatini. Vogliamo valorizzare una rosa importante partendo dal ritiro di Rivisondoli, dove vogliamo iniziare a programmare la prossima stagione".



PROGETTO - "Più che un progetto di rilancio stiamo per dare continuità. Vogliamo dare una raddrizzata ad una stagione storta. Si va avanti con consapevolezza e con la volontà forte di cambiare vento".



IL CASO DIA – Il centravanti senegalese è da tempo centro di un contenzioso con la società da quando, a inizio mese, si è rifiutato di entrare in campo nel finale della gara pareggiata 1-1 in casa dell'Udinese (incontro datato 2 marzo). Inizialmente, la richiesta della Salernitana era quella di un maxi-risarcimento da 20 milioni, più la riduzione dello stipendio del 50%. Tuttavia, Colantuono sta provando a mediare per farlo tornare in campo, con il fine di rialzare un minimo la sua valutazione di mercato in vista della cessione in estate. Sembra che il lavoro svolto dal neo-allenatore dei granata sia servito a far tornare Dia sui suoi passi. Le ultime dichiarazioni dell’ad Milan possono cambiare gli scenari, almeno presenti, con un reintegro di Dia che può diventare, da ora, realmente possibile.



LA VERITA' SUL FUTURO - Come riportato da TuttoSalernitana, nella serata di ieri c'è stato un confronto tra le parti, durante il quale l'attaccante ha riconosciuto di aver sbagliato e si è detto pronto a scendere in campo già dalla trasferta di Bologna, qualora l'allenatore lo ritenesse opportuno. Il patto tra le parti è chiaro: dare il massimo sino a fine stagione, in attesa di offerte convincenti che possono ripagare l'investimento da 15 milioni effettuato dai campani. In Italia ci sarebbero dialoghi con Napoli e Fiorentina, ma il sogno del centravanti resta sempre la Premier League.