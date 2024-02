Salernitana, Milan: 'Iervolino deluso dalla squadra floscia'. Liverani già a rischio?

L'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan ha dichiarato a Dazn dopo la sconfitta in casa per 2-0 contro il Monza: "C'è grande delusione da parte nostra, dirigenza e proprietà. Ci aspettavamo una reazione più forte, almeno mentale. Invece abbiamo visto una squadra un po' floscia. Lo faremo notare all'allenatore e ai calciatori. Forse da parte nostra ci sono state delle scelte sbagliate, capiremo come ripartire. Il campionato non è finito".



"Portare la squadra in ritiro? Ora è prematuro dirlo. Faremo delle riflessioni, che sono già iniziate con il presidente Iervolino, molto dispiaciuto dalla squadra. Già in serata capiremo come proseguire e come impostare il lavoro della settimana, capiremo se serve il ritiro o se serve altro... Abbiamo tutti i mezzi per cercare di invertire la rotta o almeno onorare la maglia, cosa che stasera non è stata fatta".