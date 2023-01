Dopo la pausa Mondiale, il Milan riabbraccia il campionato contro la Salernitana per la sedicesima giornata di Serie A (in diretta su Sky Sport, DAZN, Now TV, Sky Go e TimVision). Per i rossoneri, decimati dalle assenze, resta il problema in attacco: altamente probabile una chance per De Ketelaere come falso nueve, supportato da Leao, Diaz e Saelemaekers. All'Arechi, mercoledì 4 gennaio, si scenderà in campo alle 12:30.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Sambia, Vilhena, Radovanovic, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. All. Nicola



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; De Ketelaere. All. Pioli