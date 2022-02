Occhi sulla capolista nel più classico dei testa-coda in Serie A nell'anticipo delle 20.45 del sabato della 26esima giornata, la 7a del girone di ritorno. All'Arechi di Salerno lapadrona di casa e ultima in classificache invece la guida a +1 sull'Inter. Sarà la gara d'esordio disubentrato a Colantuono sulla panchina granata e chiamato ad un'impresa quasi disperata per riavvicinarsi alla zona salvezza., invece, vuole proseguire nell'ottimo momento di forma che vede i rossoneri con 3 risultati utili consecutivi all'attivo dopo il ko inaspettato (e fra le polemiche) con lo Spezia.Salernitana-Milan, calcio d'inizio sabato ore 20.45 sarà visibile sia su Dazn che su Sky Sport che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre la gara sarà visibile su smartphone, tablet e pc in streamig sull'app Dazn, su Sky Go e Now.SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, L. Coulibaly; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric.MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.