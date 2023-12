La diciassettesima giornata di Serie A vede in programma il delicato testa a testa tra Salernitana e Milan: i campani chiudono la classifica e pagano già un distacco importante dalla zona salvezza, mentre i rossoneri sono alla ricerca di continuità dopo un avvio complicato dagli infortuni e dai risultanti altalenanti. Secondo i betting analyst, in quota è il segno «2» a prevalere, proposto tra 1,40 e 1,42. Per quanto riguarda la squadra di casa, invece, tutti gli occhi sono puntati su Filippo Inzaghi: l’ex centravanti dei rossoneri deve a tutti i costi cercare i tre punti per provare a salvare una panchina decisamente traballante. L’«1», però, è lontano, proposto tra 7 e 7,50 volte la posta giocata. In mezzo la «X», a 4,70. Per quanto riguarda gli altri mercati, il No Goal, che tra le due squadre si è verificato una sola volta, viene proposto a 1,90, in leggero svantaggio rispetto al Goal, che si attesta a 1,80. Allo stesso modo, l’Over si è verificato in ben quattro occasioni nei sei precedenti, e anche in questo caso appare nettamente favorito sull’Under, a 1,65 contro 2,11. Per quanto riguarda i risultati esatti, in quota comanda lo 0-2 a 7,24, seguito a ruota dallo 0-1 a 7,85, mentre il 2-2, unico pareggio verificatosi all’Arechi tra le due formazioni, nell’anno del diciannovesimo scudetto rossonero, paga 15,14 volte la posta.