L'anticipo del sabato sera della 26esima giornata si gioca all'Arechi di Salerno: ilcapolista provvisorio fa visita alla nuovadi Nicola in quello che a tutti gli effetti è un testacoda. I rossoneri, ancora privi di Ibrahimovic ma conin forma smagliante, cercano i tre punti per tenere il ritmo in testa alla classifica, ai danni dei granata che devono fare a meno di. La zona salvezza, per i campani, dista 8 punti, quelli che li separano da Venezia e Cagliari.La Salernitana ha ottenuto cinque punti in cinque gare di Serie A nel 2022 (1V, 2N, 2P), una media di uno a partita, più del doppio rispetto alla media di 0.4 registrata nelle prime 18 partite di questo campionato.Il Milan ha vinto 33 delle 46 gare esterne di Serie A sotto la gestione di Stefano Pioli, più di ogni altra squadra nei cinque grandi campionati europei da quando è stato nominato tecnico dei rossoneri il 9 ottobre 2019.Solo quattro dei 13 punti della Salernitana in questo campionato sono arrivati contro avversarie attualmente nella metà alta della classifica, mentre il Milan ha guadagnato 31 punti contro squadre nella metà bassa - solo il Napoli (34) ha fatto meglio finora.Fischio d'inizio alle 20:45, su Calciomercato.com la diretta di Salernitana-Milan.Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Ribery; Bonazzoli, Djuric. All: Nicola.Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All: Pioli.