e riparte subito con una giornata ricchissima aperta dalla prima delle big inseguitrici del Napoli. Per provare a mettere pressione alla capolista ilva a Salerno dove a partire dalle 12.30 affronterà la. Una sfida importantissima sia per Stefano Pioli, che vuole ricominciare dove ha lasciato, ma anche percon il presidente Iervolino che sta spingendo anche con gli investimenti per portare i granata nella parte sinistra della classifica.La Salernitana ha vinto solo una delle sei sfide contro il Milan in Serie A (1N, 4P): 4-3 il 6 giugno 1948. Il Milan invece ha segnato almeno due gol in ciascuna delle sei partite contro la Salernitana in Serie A. Il Milan ha ottenuto sei successi nelle ultime otto partite di Serie A, tuttavia le due gare nel periodo che non ha vinto sono proprio le ultime due giocate in trasferta (1N, 1P). La Salernitana ha vinto tre delle ultime sei gare casalinghe di campionato (2N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 20 partite all’Arechi dal suo ritorno nella massima serie.è il giocatore che ha segnato più gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (tre), oltre a essere uno dei quattro, con Beto, Luis Alberto e Hirving Lozano, ad aver trovato tre reti da subentrato nella Serie A 2022/23.è il giocatore che è stato coinvolto in più tiri che fanno seguito a movimenti palla al piede (min. 5 metri) in questa Serie A: 35 (25 conclusioni e 10 passaggi per il tiro di un compagno). In gol nell’ultima presenza di campionato prima della sosta (il 13 novembre contro la Fiorentina), può andare in rete in due gare di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2021.(3-5-2): Ochoa; Lovato, Radovanovic, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.