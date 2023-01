In parte per la corsa scudetto, in parte per il nuovo acquisto del campionato, il testa a testa tra Salernitana e Milan sale alla ribalta nelle previsioni degli analisti. Un confronto che in quota nettamente a favore dei rossoneri - favoriti a 1,48 - a cui risponde l'entusiasmo granata dopo l'arrivo di Guillermo Ochoa. L'arrivo del portiere messicano, subito in campo dal primo minuto, porta alla ribalta le quote per il primo colpo in Serie A: mantenere la porta inviolata in un debutto difficilissimo sarebbe un'impresa a 6,45. Simile la quota per l'«1» di Nicola e i suoi, a 6,67, mentre il segno «X» si gioca a 4,45. Giroud e Leao guidano come sempre le previsioni sui gol: il francese a segno vale 2,05, per il portoghese l'offerta sale a 2,65. Per i granata il primo nome è invece Dia a 3,85, con Piatek a seguire a 4,50. Lo scorso anno la sfida all'Arechi si concluse con un combattuto 2-2, esito che stavolta pagherebbe 14 volte la posta; tra i risultati esatti è però favorito lo 0-2 a 7,50, mentre l'1-0 per i padroni di casa è quasi a quota 20.