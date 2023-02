Salernitana-Monza 3-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 52’ Coulibaly, 65’ Kastanos, 71’ Candreva



Assist: 52’ Candreva, 65’ Bradaric



Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber (74’ Lovato), Pirola; Sambia (64’ Mazzocchi), Coulibaly, Crnigoj (64’ Maggiore), Bradaric; Candreva (91’ Botheim), Kastanos (75’ Nicolussi Caviglia); Piatek. A disp: Sepe, Fiorillo, Bohinen, Iervolino, Bonazzoli, Vilhena, Valencia, Dia. All: Sousa



Monza (3-4-2-1): Cragno; Izzo, P. Marí (85’ Colpani), Caldirola (65’ Petagna); Ciurria, Pessina, Sensi (45’ Donati), C. Augusto; Caprari (75’ Ranocchia), Machin; Gytkjaer (45’ Mota Carvalho). A disp: Di Gregorio, Sorrentino, Antov, Barberis, Colombo, Ferraris, Valoti, Carboni, D’Alessandro, Vignato, Petagna. All: Palladino



Arbitro: Marinelli di Tivoli



Ammoniti: 36’ Crnigoj (S), 48’ Caldirola (M), 62’ Pablo Marì (M), 68’ Kastanos (S)



Espulsi: 87’ Donati (M)