Il primo tempo di Salernitana-Monza si è chiuso sullo 0.0 e dopo 7 minuti di recupero. A far prolungare così il match è stato un durissimo scontro avvenuto in area dei brianzoli. Su un traversone, Cragno è uscito in presa alta e ha fatto suo il pallone. L'ex Cagliari però, nel farlo, ha travolto tutti. Sono finiti a terra infatti, oltre a sé stesso, i compagni di squadra Caldirola e Pablo Marì e l'avversario Daniliuc, uscito incolume. Proprio l'ex Udinese è stato quello che ha necessitato di più cure dallo staff medico campano. Dopo una lunga pausa però tutti hanno ripreso a giocare.