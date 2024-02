Salernitana-Monza: i campani non possono sbagliare

Ultima chiamata per la Salernitana, impegnata oggi alle 18.00 contro il Monza. I campani vista l'attuale situazione di classifica non si possono più permettere di sbagliare dal momento che si trovano all'ultimo posto della classifica con 13 punti a- 7 dal Sassuolo quartultimo, impegnato alle 15.00 nello scontro diretto con l'Empoli. Dopo aver esonerato Inzaghi i campani hanno bisogno di un immediato cambio di rotta, a cominciare da oggi pomeriggio.



IL PUNTO - I campani vengono da 6 sconfitte nelle ultime 7 partite,7 nelle ultime 8 se contiamo anche la Coppa Italia. L'ultima vittoria della squadra allenata ora da Liverani, risale al 30 dicembre scorso, quando sbancarono il Bentegodi per 0-1 sconfiggendo il Verona. Il Monza viene invece da una grande vittoria contro il Milan nello scorso weekend non sarà perciò facile fare punti. Il club campano non può più permettersi di sbagliare e si dovrà "aggrappare" alle giocate del suo giocatore più importante: Boulaye Dia, oggi in ballottaggio con Weissman per una maglia. Il senegalese non sta ripetendo l'incredibile stagione passata, ma la salvezza dei campani passa soprattutto da lui.