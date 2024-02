Salernitana-Monza, le formazioni ufficiali: Weissman contro Djuric

Ultima, o per lo meno una delle ultime chiamate per la Salernitana di Fabio Liverani, che ospita il Monza nella seconda delle tre gare del sabato di Serie A: a sette punti dal terzultimo posto occupato dal Verona, i campani hanno bisogno di risultati per alimentare il 3,5% di probabilità di salvezza menzionato dal dirigente Sabatini in conferenza stampa dopo il k.o. contro l'Empoli. Arrivano all'Arechi i brianzoli allenati da Raffaele Palladino, sulle ali dell'entusiasmo dato dalla vittoria sul Milan nell'ultimo turno e con ancora qualche velleità europea da nutrire in questo turno favorevole.



I padroni di casa rinunciano inizialmente a Dia, protagonista di episodi di nervosismo con i tifosi in settimana, affidandosi a Coulibaly (anche lui coinvolto, ma titolare)-Basic in mediana e al nuovo acquisto Weissman di punta, sostenuto dai soliti Kastanos e Candreva. Difesa guidata dall'esperienza di Ochoa tra i pali e Manolas al centro. Per il Monza, rientro-lampo del portiere Di Gregorio e conferma per Djuric in avanti, supportato da Carboni-Colpani-Mota.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SALERNITANA: Ochoa; Pasalidis, Manolas, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos, Weissman.



MONZA: Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Colpani; Carboni, Mota; Djuric.