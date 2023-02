La 24esima giornata prosegue con la sfida tra Salernitana e Monza. L’arrivo di Paulo Sousa non ha ancora invertito le sorti dei campani che arrivano alla gara di oggi da 3 sconfitte consecutive e forti di un vantaggio sulla zona salvezza di soli 4 punti. Dia e compagni ospitano i lombardi all’Arechi (fischio d’inizio alle 15) dove non vincono dal 22 ottobre. Nonostante il ko interno con il Milan, la squadra di Palladino sta continuando a ben impressionare e ha messo nel mirino il decimo posto in classifica



PRECEDENTI - Salernitana e Monza si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 25 volte: 7 vittorie granata, 8 pareggi e 10 successi brianzoli. Considerando solo le gare giocate in Campania, il bilancio si ribalta: 6 trionfi a 2 per i padroni di casa. I biancorossi vengono da 3 vittorie consecutive, di cui due in Serie B ed una in Serie A: quest’ultima è la gara d’andata di questa stagione, terminata 3-0 a favore dei padroni di casa. Per ritrovare un successo della Salernitana bisogna invece tornare al marzo del 2014: nella finale di andata di Lega Pro, i campani hanno vinto in trasferta per 0-1. L’ultimo trionfo casalingo invece è il 2-0 nell’ottobre del 2010, quando le due formazioni militavano sempre in Lega Pro.