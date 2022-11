La Salernitana di Davide Nicola sta vivendo una prima parte di stagione tranquilla, diametralmente opposta alla scorsa. 17 punti in 14 gare sono un ottimo bottino, con un vantaggio di ben 10 lunghezze sulla terzultima posizione. I campani non vincono però da due giornate, e in casa del Monza, cercano il successo per toccare quota 20 punti alla pausa per i mondiali. Obiettivo non facile per gli esperti che vedono avanti i padroni di casa, rinfrancati dalla cura Palladino a 2,10 contro il 3,70 del colpo granata. Nel mezzo, a 3,40, l’opzione pareggio, esito mai uscito finora all’U-Power Stadium. Salernitana reduce da tre gare consecutive con entrambe le squadre a segno, motivo per cui in quota prevale il Goal, a 1,60, sul No Goal proposto a 2,28. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c’è l’1-1 a 6,40, seguito dal 2-1 a 8. L’1-3 a favore di Dia e compagni, come nell’ultima vittoria esterna in casa della Lazio, vale 25 volte la posta.