Il derby della Campania Salernitana-Napoli a partire dalle ore 15 apre il sabato dell'11esima giornata di Serie A. Due squadre con obiettivi opposti e momenti differenti dato che Rudi Garcia con il pari con il Milan in rimonta ha di nuovo salvato la propria traballante panchina, ma deve vincere per tenere il passo di Inter Milan e Juve, mentre Pippo Inzaghi subentrato a Sousa deve dare ai suoi la scossa necessaria per togliersi dall'ultimo posto in classifica con 0 vittorie all'attivo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Salernitana-Napoli, con calcio d'inizio alle 15 di sabato 4 novembre all'Arechi di Salerno sarà trasmessa in co-esclusiva da Dazn. Di conseguenza la gara sarà fruibile su smartphone, tablet e pc attraverso l'app di Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Jovane; Dia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.