è l'arbitro designato per dirigere la sfida dell'Arechi tra Salernitana e Napoli. Insieme a lui i guardalinee Liberti e Colarossi, il quarto uomo è Camplone. Al Var Valeri assistito dall'Avar Longo.- Proteste della Salernitana in occasione del vantaggio di Raspadori, la panchina granata si è lamentata per un fuorigioco precedente. Effettivamente, sul passaggio in profondità di Di Lorenzo c'era il fuorigioco di Olivera non segnalato; poi la Salernitana ha recuperato il pallone iniziando una nuova azione (e quindi annullando il fuorigioco precedente), poi i giocatori granata l'hanno perso e c'è stato il gol di Raspadori. Da regolamento il Var non è potuto intervenire.