Il sabato di Serie A inizia con: i granata cercano la svolta per abbandonare l'ultimo posto in classifica - 4 punti nelle prime 10 giornate - e la squadra di Garcia va a caccia della vittoria per entrare in zona Champions. In settimana la squadra di Inzaghi ha vinto 4-0 con la Sampdoria nei sedicesimi di Coppa Italia (ottavi contro la Juventus il 6 dicembre), il Napoli arriva dalla vittoria in Champions per 1-0 in casa dell'Union Berlino di Bonucci e Gosens.- Modulo offensivo per Inzaghi che si schiera col 4-2-3-1: Mazzocchi a destra e Daniliuc in panchina, Pirola ha vinto il ballottaggio con Lovato.. Nel Napoli Ostigard è stato preferito a Juan Jesus, Olivera ha vinto il testa a testa con Mario Rui e: Ochoa; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Legowski, Coulibaly; Tchaouna, Candreva, Dia; Ikwemesi.: Inzaghi.: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Raspadori, Kvara: Garcia.