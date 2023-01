Salernitana-Napoli è il secondo ancitipo del sabato della 19esima giornata di Serie A. Un derby particolare con gli azzurri di Luciano Spalletti vogliosi di riscattare l'eliminazione della Coppa Italia e i granata che dopo l'esonero di Nicola lo hanno richiamato in panchina su richiesta della squadra. Ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - Salernitana e Napoli si gioca sabato 21 gennaio 2023 allo stadio 'Arechi' di Salerno con calcio d'inizio alle ore 18. La gara sarà visibile in tv sulla piattaforma Dazn. Inoltre sarà visibile in streaming da pc, smartphone e tablet attraverso l'app Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Daniliuc, Radovanovic, Pirola; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas.