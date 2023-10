Appena sei giorni fa all'esterno dello Stadio Bentegodi, prima e dopo Verona-Napoli, c'è stata tensione tra le due tifoserie. Ora arrivano le conseguenze per entrambe: in occasione di Juventus-Verona di domani e Salernitana-Napoli di sabato 4 novembre saranno bloccate le trasferte per le tifoserie ospiti. È intervenuto il Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) che con il pugno duro ha preso queste decisioni. In particolar modo, è vietata la vendita per il derby campano in tutti i settori dello stadio ai residenti delle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento, disponendo la vendita per il settore ospiti solo ai residenti fuori dalla Regione Campania purché provvisti della fidelity card. Lo riporta oggi il Mattino.