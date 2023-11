Obiettivo tre punti per il Napoli dopo il pareggio casalingo con il Milan nel primo derby campano della stagione. La sifda dell'Arechi contro la Salernitana si presenta con i numeri tutti a favore dei partenopei, imbattuti nello scontro diretto grazie a tre successi e tre pareggi nei sei precedenti in Serie A. I granata, fanalino di coda della classifica, sono inoltre l’unica squadra insieme all’Udinese ancora senza vittorie. Gli esperti vedono nettamente in vantaggio la quota degli ospiti, in lavagna tra 1,40 e 1,44, mentre il successo degli undici di Paulo Sousa oscilla tra 6,60 e 7,50; pareggio fissato a 4,60. Si prevede una partita ricca di gol, visto che il Napoli è la squadra con più reti realizzate in trasferta in questo campionato (12), mentre la Salernitana ne ha subiti ben 11 in casa (media di 2.2 reti a partita). Nettamente favorito, dunque, il segno Over (1,50) rispetto all’Under (2,50). Sul fronte marcatori, Boulaye Dia, autore di tre dei quattro gol segnati in casa dalla Salernitana, è il principlae indiziato dei suoi a quota 3,50. Tra gli uomini di Rudi Garcia, invece, in pole ci sono Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone, offerti a 2,45; la quota sale a 2,62 per Matteo Politano, a caccia della terza gioia di fila in campionato.