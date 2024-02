Salernitana nel mirino dei tifosi, il club: 'Intraprese azioni civili e denunce penali, appello ai veri tifosi'

Momento estremamente delicato per la Salernitana. Ultima in classifica con ben sette punti di ritardo sul quartultimo posto occupato da Sassuolo e Verona a quota 20, nelle prime due partite con il nuovo allenatore Liverani sono arrivate due sconfitte contro Inter e Monza senza segnare reti e subendone sei. L'ad Milan ha lamentato la mancanza di spirito combattivo nei giocatori, la posizione del tecnico è stata in bilico e si è pensato a richiamare il precedente allenatore Pippo Inzaghi, ma alla fine la scelta è stata quella di non cambiare un'altra volta. Tutto questo, però, ha generato molti commenti negativi da parte dei tifosi, alcuni dei quali hanno oltrepassato il limite.



“L’U.S. Salernitana 1919, in merito a contenuti e commenti offensivi e denigratori sulle piattaforme social, dichiara di aver intrapreso azioni civili e denunce penali a difesa del decoro e del buon nome di tutta la dirigenza della Società“. E poi ancora: “La Società sarà attenta a tutelare la dignità e la storia di questo club. Si rivolge un appello a tutti i veri tifosi della Salernitana ad alzare una cortina a difesa dei sani valori etici, sportivi e comportamentali che hanno sempre rappresentato la tifoseria salernitana“.