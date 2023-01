, tecnico della Salernitana, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida al Lecce: “Per indole e temperamento sono abituato a indirizzare la mia attenzione solo sugli aspetti positivi. Il mio approccio professionale si focalizza solo sui margini e gli ambiti di miglioramento, tutto il resto sono chiacchiere che sottraggono energia e concentrazione.. Ciononostante abbiamo fatto un punto col Torino, riuscendo a tenere viva la partita contro Milan e Napoli.. Perché ci credo”.: “Domani ci attende una gara combattuta e tosta contro un avversario che lotta per il nostro stesso obiettivo.. Il Lecce è una squadra umile che riparte bene, dovremo avere la capacità di difendere da squadra e il coraggio e la voglia di andare ad aggredire”.: “Anche questa settimana ci siamo allenati con grande dedizione, questa squadra deve solo lavorare e consolidarsi sempre di più. È importante andare a giocare con il giusto entusiasmo, abbiamo la possibilità di riprendere il nostro cammino per raggiungere il nostro obiettivo.e sono sicuro che in questo momento anche i compagni lo aiuteranno”.