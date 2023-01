L'allenatore della, ha presentato la sfida contro l'Atalanta, partita che può essere decisiva per il suo futuro."Bronn non sta bene per la gara di domani. Tutti gli altri sono a disposizione"."Gyomber Ha dimostrato già col Torino di essere in una discreta forma ma non ha un minutaggio elevatissimo. Sono per la prudenza per non ricadere in situazioni che possano essere spiacevoli. Gli accorderemo più minuti, vediamo come e quando. Ci sarà una riunione con lo staff medico, secondo me può essere un rischio farlo partire dall'inizio.C'è solo da valutare tutto ciò che può capitare all'interno di una partita. Gyomber è una vera e propria arma, tuttavia con un minutaggio limitato. C'è anche Daniliuc titolare. Radovanovic può fare l'uno e l'altro"."Sì. L'idea è quella di cambiare. Oltre alla tattica di principio mi interessa trovare i compromessi giusti per vivere la gara in modo completo. Già dal ritiro abbiamo lavorato sul trequartista alle spalle delle due punte o viceversa. Ma cambia poco. Sono gli interpreti che vanno scelti bene anche in base alle caratteristiche dell'avversario. Nel calcio ci sarà sempre la catena che, in un certo momento, non può coprire lo spazio perchè segue a uomo.sapendo che hai un campo alle spalle e che devi avere la capacità di leggere anche in anticipo qualche situazione"."Se ci sta lavorando Gasperini figuriamoci se non lo faccio io. Siamo la quindicesima difesa del campionato, vorrei essere tra le prime dieci. E parlo di fase difensiva, non di interpreti nel singolo reparto.Chiedo ai miei ragazzi di lavorare con serenità, altrimenti interiorizzi negatività e non aiuta. Faccio vedere video, creiamo situazionali, rivediamo situazioni di campo e le analizziamo sapendo che è il tempo che migliora i meccanismi"."Sotto questo aspetto parlo tutti i giorni col direttore sportivo.Vilhena sta attraversando un ottimo momento di forma. Dia e Bonazzoli stanno bene, ma devo tener presente che il nostro attaccante ha fatto un mercato impegnativo. A ,me sta trasmettere idee di gioco e identità, senza perderci in situazioni che ultimamente ci hanno penalizzato. Quando non è possibile uscire col fraseggio non dobbiamo farlo, la lettura delle gare e dei momenti è fondamentale."Non spendo tempo con gli ex, gioca in un'altra squadra. Lo abbraccerò, ma dire che mi preoccupa Ederson rispetto agli altri dell'Atalanta è riduttivo. Ha fatto le sue scelte, vedremo chi ha ragione".