L'allenatore della Salernitana, Davide Nicola, ha parlato a Sky al termine della sfida vinta per 4-0 contro la Sampdoria.



APPROCCIO - "L‘approccio è stata una chiave del match, ma anche la capacità di mantenere questa aggressività nell'arco dei due tempi. Ci sono dei tratti in cui dobbiamo migliorare, non siamo così aggressivi come dovremmo essere, qualche situazione di difficoltà ce la siamo creata, ma sappiamo benissimo che la perfezione non esiste.



KASTANOS - "Il nostro lavoro più grosso è quello che facciamo sul campo, ma anche le relazioni che cerchiamo di avere coi giocatori, ci diciamo tutto in faccia per poterci capire al volo".