Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Lecce: "Credo che abbiamo trovato quello che cercavamo, abbiamo modificato qualcosa a livello tattico. Avevamo bisogno di ritrovare compattezza, rispetto alla gara con il Napoli siamo stati più propositivi. Mi è piaciuto lo spirito, anche dei nuovi arrivati. Adesso dobbiamo continuare così, questa era una delle partite che ci possono permettere di raggiungere la salvezza".



SULLA STAGIONE - "Credo nella squadra, so l'obiettivo che dobbiamo perseguire. Bisogna vedere la prima parte del campionato che ci ha visto fare 18 punti. Abbiamo sempre la mentalità di poter raccogliere punti contro avversarie che lottano per obiettivi diversi ma dobbiamo considerare la forza delle altre squadre. Stasera era importante."



SU DIA - "Ha fatto una partita straordinaria sotto tutti i punti di vista, è abile a diventare una seconda punta. Per noi è impossibile non sacrificarsi, non possiamo più permetterci di fare partite in cui non ci mettiamo il nostro dna."



SU EKONG - "Lo conosco, l'ho allenato a Udine. Ci ha dato prestanza fisica e anche l'aiuto vocale."