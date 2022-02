Davide, allenatore della, parla a Sky dopo la partita pareggiata con il: "Ci sono molte cose che mi sono piaciute un po’ tutte, essendo arrivato da poco. Sapevamo di non poter essere perfetti. Stasera affrontavamo una grande squadra, non era facile prenderci la responsabilità di pressare alti. Mi è piaciuta la proposizione di gioco, le continue sovrapposizioni, applicare un paio di principi. Sappiamo che c’è molto da fare, ma il lavoro non ci preoccupa. È un piacere, di sicuro se faremo qualcosa di grande lo faremo per questo pubblico: da fuori si vedeva un entusiasmo incredibile, da dentro è travolgente”.“Sì, ma io gliel’ho detto oggi prima della partita. A me piace sempre parlare prima, perché poi può succedere di tutto. Se non abbiamo questo atteggiamento da parte di tutti diventa difficile fare qualcosa di straordinario. Se un campione di questo livello riesce a metter in campo una prestazione del genere… Gli ho detto che a me non interessava quanto duravano, ma per che per quel tempo dovevano fare la differenza. Lui è trascinante per qualità e personalità”.“Il fatto stesso che sia qui dimostra che voglio crederci. Da questo punto di vista ho accettato la Salernitana perché secondo me ci sono persone affermate che hanno idee e valori. Il piacere di essere venuto a lavorare con questo presidente, l’orgoglio di poter lavorare con questo direttore che può insegnarmi molto. E poi la voglia di fare qualcosa di diverso, con una mentalità che è più consona alla mia, di non dovermi adattare”.“Non so perché abbia questo ruolo, dovreste chiederlo al calcio. Io non credo di essere uomo da imprese impossibili”.“Peccato, perché sarebbe stato più bello e interessante il primo allenamento. Io non è che faccia poi molti discorsi: arrivo e analizzo a fondo la squadra, cercando di portare a fondo un progetto. La prima idea? Io credo che la classifica sia chiara, che questa squadra possa avere un solo modo per sentirsi viva e capace. Cioè giocare in maniera aggressiva, con un modulo che a me piace e in altre circostanze non ho potuto utilizzare”.