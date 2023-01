Davide Nicola, tecnico della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli: "Abbiamo dato tutto, incontrando una squadra tecnicamente molto forte. Non abbiamo preso i contropiede che stavamo prendendo di solito. Abbiamo giocato con tanti giovani, la squadra ha cercato di fare in maniera importante la sua partita".



DIFESA - "I due centrali hanno contenuto bene Osimhen, dispiace per l’uscita di Gyomber. Anche per caratteristiche non abbiamo molta aggressività, quello che conta invece per il momento da cui arriviamo. Le salvezze si conquistano perseverando".



L’ATTACCANTE - "Dia è abituato anche a giocare con un assetto a tre punte. Si sta portando dal Mondiale qualche difficoltà legata a un dolore alla caviglia. Credo che alla fine gli interpreti siano questi, la cosa importante per stasera è che non era facile riprendere dopo una sconfitta come quella di Bergamo e l’abbiamo fatto".