Prima di campionato anche per la Salernitana. In vista del match contro la Roma, ha parlato in conferenza stampa Davide Nicola.



NUOVI - "Il presidente si è davvero adoperato per mettermi a disposizione calciatori di cui avevo assolutamente bisogno. E' stata una settimana molto impegnativa per me e per il mio staff, abbiamo fatto test aggiuntivi per valutare la condizione generale e devo dire che i nuovi arrivati stanno bene".



CANDREVA - "Candreva aggiunge tanta esperienza, conosce il nostro sistema di gioco ed è un ragazzo che sa integrarsi velocemente nelle conoscenze di gioco. Ha lo spirito giusto, un entusiasmo importante ed è evidente volesse venire a Salerno".



CAMPIONATO - "Anomalo? Vero, è la prima volta che ci sarà una sosta così lunga. Ma in queste quindici partite prima dello stop voglio che i calciatori diventino squadra, chi è rimasto sa già quali sono le nostre idee e trasmetteranno senza dubbio lo spirito giusto ai nuovi. Io non guardo troppo avanti, già Udinese-Salernitana è troppo lontana per me".