Il tecnico della Salernitana Davideha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa dell'Udinese:"Ieri c'è stato un incontro con il direttore e gli ho detto che la squadra mi inizia a piacere. Siamo soddisfatti, il nostro obiettivo è trasformare il lavoro in un risultato. Mi aspetto passi in avanti sotto tutti i punti di vista, a partire dalla gara di domani. In rosa ci sono elementi con qualità importanti, tali da raggiungere l'obiettivo finale che tutti conoscete".- "E' un attaccante moderno, nel calcio di adesso non puoi incasellare solo in base alle caratteristiche. Ha struttura fisica, sa giocare prima punta ma attacca bene la profondità e gli spazi. L'impressione è stata ottima, fisicamente sta bene e il 31 luglio è sceso in campo per un'amichevole. Sono appena due settimane che sta svolgendo allenamenti senza partite, ma non c'è nessun tipo di problema"."Hanno solo necessità di aumentare i carichi di lavoro, ma sono pronti qualora dovesse esserci bisogno. Ormai è solo una questione di tenuta fisica e capacità di essere intensi almeno per un tempo prolungato. In poco tempo dobbiamo portarli al massimo, è questo il mio obiettivo. Stesso discorso per Maggiore: si è allenato 4-5 volte con noi, ma deve integrare le sue conoscenze. I comportamenti e la ripetizione di gesti e movimenti aumenteranno la competitività"."Il progetto tecnico-tattico prevedeva la presenza in rosa di centrocampisti che rendessero imprevedibile la manovra. Le scelte di domenica scorsa erano funzionali anche alle caratteristiche della Roma, una squadra che palleggiava e cercava la penetrazione centrale. Proprio per questo ho optato per Coulibaly, un giocatore che sa dare una grossa mano alla difesa. In quella posizione di campo preferisco Maggiore perché sa interpretare le due fasi e sa ribaltare il triangolo, ma anche Radovanovic ha una capacità di verticalizzazione importante".- "No, non ne parlo"."Sono felice che la questione Mazzocchi si sia risolta, lui e Bradaric saranno utilissimi alla causa. Se domani Bonazzoli gioca? Sì".