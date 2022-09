La sua Salernitana ha perso in casa con il Lecce. Questo il commento di Davide Nicola a Sky:



"La squadra non si è montata la testa, sa benissimo qual è l'obiettivo. Stasera siamo partiti forti: il gol annullato, l'occasione di Mazzocchi. Abbiamo preso gol su un'azione che conoscevamo, abbiamo pagato l'attenzione, la fatica. La sosta arriva al momento giusto, giocano sempre gli stessi e in queste settimane proveremo a recuperare qualcuno. Anche la ripresa l'abbiamo iniziata bene, poi però abbiamo pagato qualche situazione. Dobbiamo crescere nell'intensità di chi subentra, deve capire che può essere determinante. Sono contento dei ragazzi, si allenano bene, c'è rammarico per il risultato. Siamo stati bravi a recuperarla in un primo momento, poi serve uno scatto mentale per capire che la si può anche vincere. Non siamo stati brillanti come in altre gare, ma sicuramente non abbiamo fatto una partita brutta. Siamo stati poco determinati in azioni chiave; la squadra è umile e vuole crescere col lavoro. Dobbiamo imparare a dare il valore alla prestazione e non solo al risultato. In Serie A ci sta perdere una partita, volevamo il sesto risultato utile consecutivo ma non ci siamo riusciti. Mazzocchi? Tutto il mondo Salernitana è contento per Pasquale. Questo deve essere un punto di partenza per lui".