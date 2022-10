Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha commentato il futuro di Frank Ribery: "Non spetta a me comunicare in largo anticipo determinate decisioni di cui siamo a conoscenza, dopo che ne avrà parlato il diretto interessato mi esprimerò. Credo sia stato, e sia, un onore per la Salernitana aver aggiunto alla rosa un campione di questo livello".