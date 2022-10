Prima di Sassuolo-Salernitana ha parlato in conferenza stampa Davide Nicola., credo si possa riaggregare al gruppo la settimana prossima. Resta a casa anche, clinicamente guarito. Il problema è che, dopo l'infortunio, carica molto sulla stessa gamba e dobbiamo abituarlo nuovamente a correre e muoversi in modo naturale. Spero di potergli dare qualche minuto la settimana prossima contro il Verona."."Voglio sempre di più, così come i miei giocatori. Sono soddisfatto, ho visto predisposizione al lavoro quotidiano, parlare solo del risultato può essere riduttivo. A parole si può ottenere qualunque cosa, ma sono fatti e idee che creano i presupposti giusti per vincere le gare.. Fare punti contro il Lecce sarebbe stato importante, ma ormai abbiamo già ampiamente analizzato quella prestazione. Avremo cinque trasferte in un mese e mezzo e sono molto curioso, guai a perdere il gusto della sfida e della gioia di giocarcela su tutti i campi con la voglia di conquistare il massimo"."Sto facendo una serie di valutazioni, deciderò in funzione delle caratteristiche dell'avversario.ricordo sempre che si può determinare anche entrando nella ripresa"."Sicuramente vivere esperienze del genere in nazionale aumenta convinzione nei propri mezzi, è una gioia che li motiva ulteriormente. Rosso a? Affrontava giocatori di un livello assoluto, ogni errore può portare ad una crescita ed è un discorso generale. I ragazzi sanno benissimo che non mi soffermo su certe cose e che".