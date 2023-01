Nel prepartita di Atalanta-Salernitana, il tecnico dei campani, Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN: "Sarà la solita Atalanta pur avendo cambiato nel corso degli anni, mi aspetto una gara tosta. Sa attaccare spazi, dovremo essere in grado di opporre le nostre stesse armi".



SUL CAMBIO MODULO - “Giochiamo in funzione dell’avversario, stiamo già lavorando su questo modulo dalla sosta ma per poterlo interpretare servono attaccanti con le giuste caratteristiche. Non ci sono esclusioni, chi sta fuori inizialmente potrà dare il suo contributo a gara in corso"