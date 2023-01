L'allenatore della Salernitana Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara del Napoli spiegando anche il suo ritorno in granata: "Nella vita si cresce attraverso le batoste, non con i successi. Per raggiungere grandi traguardi bisogna prima cadere e fare rumore; se il risultato di Bergamo è stato il prezzo da pagare per imparare qualcosa lo accetto, adesso però dobbiamo ripartire. Dare priorità al lavoro dimostrando un carattere diverso e senza chiacchiere".