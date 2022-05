Ormai è specializzato in miracoli. Davide Nicola, l'uomo che ha regalato la salvezza alla Salernitana, sa come comportarsi in situazioni estreme. Crotone, Genoa, Torino, ora Salerno. Dal -12 dalla quartultima posizione ci ha sempre creduto, fino all'ultima partita del campionato, che ha significato permanenza in Serie A. E adesso il probabile rinnovo con il club campano, dopo la vittoria di un premio personale: Nicola ha trionfato nella kermesse "The Coach Experience", organizzata dalla Panini. La premiazione avverrà a Rimini nei prossimi giorni.