La Salernitana cerca rinforzi per aggiungere fantasia al mix di Nicola. Quasi certamente non sarà Verdi il prossimo acquisto, per il quale è arrivato il no della società che, per ora, è tranquilla circa il margine di vantaggio sulla terzultima al punto da stanziare un budget non certo elevatissimo. E con De Sanctis che, dunque, ha poco margine d'azione e dovrà lavorare in funzione di giovani di prospettiva e prestiti.