Salernitana, nome nuovo per la difesa: è l'ex Sampdoria Mustafi

La Salernitana continua a guardare al mercato degli svincolati per completare il proprio reparto difensivo in cui, suo malgarado, il solo innesto di Jerome Boateng non è ritenuto abbastanza per cercare la disperata rincorsa salvezza. Oltre al nome di Kostas Manolas, nelle ultime ore sono stati avviati contatti da Walter Sabatini con un altro grande difensore che ha già vestito le maglie dei nostri club italiani prima di intraprendere una grande carriera internazionale.



Secondo TuttoSalernitana si tratta di Shkodran Mustafi, centrale tedesco classe 1992 che in passato ha vestito la maglia della Sampdoria e che passò al Valencia prima di essere super-pagato, oltre 40 miloni di euro, dall'Arsenal per approdare in Premier League. Nella scorsa stagione un'annata non brillante in Liga con il Levante e ora la voglia di provare un'ultima grande avventura. Il dubbio? Fisico dati i tanti problemi, soprattutto alle ginocchia che ha subito fra Arsenal e Schalke 04.