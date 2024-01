Salernitana: nome nuovo per l'attacco, è un ex Serie A

Spunta un nome nuovo per l’attacco della Salernitana, infatti secondo quanto riporta Sky Sport l’ultimo obiettivo per il fronte offensivo sembrerebbe essere Kevin Lasagna, che potrebbe far quindi ritorno nel nostro campionato. L’italiano ha vestito in passato le maglie di Carpi, Udinese e Verona. Proprio quest’ultimi lo hanno girato in prestito al Karagumruk in Turchia.



LA SITUAZIONE - La volontà dell’italiano classe 1992 sarebbe quella di lasciare anzitempo la Turchia , anche perché il suo impatto non è stato dei migliori, fin qui 1 gol e 1 assist in 15 presenze. Il profilo del giocatore piace all’allenatore Filippo Inzaghi anche per l’adattabilità dal punto di vista tecnico-tattico che il calciatore avrebbe con i granata. Non è un bomber(la sua miglior stagione in Serie A a livello di numeri fu il 2017-2018 concluso con 12 reti con la maglia dell’Udinese) ma è molto bravo nell’allungare la linea difensiva oltre ad essere molto abile in contropiede vista la sua spiccata velocità. La Salernitana ha assolutamente bisogno di fare punti vista la situazione di classifica e l’acquisto di un giocatore che già conosce il nostro campionato potrebbe portare a dei risvolti positivi sin da subito.