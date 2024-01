Salernitana, nuovi contatti con Balotelli: la situazione

Nelle scorse ore, riporta TuttoSalernitana, c'è stato un nuovo contatto telefonico fra Mario Balotelli e la Salernitana. Il giocatore ha ribadito la sua voglia di rimettersi in gioco in Italia, ma nel colloquio non sarebbe stata trovata la quadra dal punto di vista economico. L'ex centravanti di Milan e Inter ha accettato un contratto fino a giugno, ma le cifre in ballo non lo hanno convinto pienamente. Infatti, Balotelli ha richiesto un ingaggio superiore a quanto paventato solo 15 giorni fa.



LE PAROLE DELL’AGENTE ENZO RAIOLA - "Mario ad oggi è un giocatore dell’Adana, ma non nascondo che qualcosa per un ritorno in italia si sta muovendo. Ci stiamo lavorando, c'è un progetto. A oggi c'è un 5% che possa tornare, ci manteniamo bassi. Poi vediamo...".



LA SITUAZIONE - La Salernitana, infatti, sta considerando l’idea di aprire a un arrivo di Mario Balotelli. Nel corso degli scorsi giorni, c’era stata una chiacchierata informale tra il nuovo ds dei granata, Walter Sabatini, e l’entourage dello stesso ex Liverpool e Manchester City. Dal canto suo, il classe ‘90 – autore di 3 gol nelle sole 5 presenze stagionali all’Adana Demirspor, in Super Lig turca – è propenso ad accettare la destinazione, pur di rientrare nel calcio italiano. In quell’occasione, non aveva avuto alcuna pretesa a livello economico, era anzi pronto ad abbassarsi l’ingaggio e ad accettare 6 mesi di contratto, sino al prossimo 30 giugno. Situazione diversa, invece, al momento, ma medesimo risultato: non c'è l'accordo per un ritorno di SuperMario in Italia.