Secondo il Corriere dello Sport la Salernitana è in ansia per Boulaye Dia. L'attaccante ex Villarreal ha accusato dei problemi fisici con il Senegal (è rimasto in panchina contro il Sud Sudan) ed è rientrato ieri sera in Campania. Oggi verrà sottoposto ad esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.