La Salernitana sta lavorando all'offerta giusta da presentare al San Lorenzo per il centrocampista Agustin Martegani. Classe 2000, è un calciatore che in mezzo al campo può giocare in più ruoli. Il club del presidente Iervolino ha in mente un prestito poco oneroso con diritto di riscatto e ha avviato i contatti con la società di Almagro.