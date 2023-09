Prima che il mercato si chiudesse la Salernitana ha rifiutato (di qui il malumore del giocatore, poi la mancata convocazione e la multa) l’offerta del Wolverhampton di prestito gratuito con riscatto a 18 milioni per Boulaye Dia. È, quindi, presumibile, come scrive il Corriere dello Sport, che l’eventuale nuova clausola rescissoria non sia inferiore a 20 milioni. Clausola o meno (ci potrebbe essere anche semplicemente un’intesa di massima sulla futura cessione), l’accordo con gli agenti sembra essere stato raggiunto e il giocatore può finalmente essere a disposizione di Paulo Sousa.