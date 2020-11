L’ex attaccante della Salernitana Giovanni Pisano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Le Cronache in merito alla situazione degli amaranto e alla difficile partita di domenica contro un’altra sua ex squadra, il Cosenza. Ecco le sue parole:



“Il campionato è ancora lungo ma che bello vedere i granata in vetta. A Salerno anni belli ed indimenticabili. Castori è un grande motivatore e questa squadra può dire la sua lì in alto.



Sulla domanda relativa a chi tiferà domenica nel match contro il Cosenza di cui è ex non ha dubbi:

”Tiferò Salernitana, il primo amore non si scorda mai”