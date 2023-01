A seguito della pesante sconfitta di ieri contro l’Atalanta, il presidente della Salernitana ha scelto di esonerare Davide Nicola: nonostante il tecnico avesse molto credito dopo la clamorosa salvezza della scorsa stagione, l’8-2 di ieri ha spinto il presidente a cambiare guida tecnica. Per questo motivo in queste ore il club granata è alla ricerca di un nuovo allenatore al quale affidare la squadra e, notizia dell’ultimo minuto, tra gli allenatori in lizza c’è anche un ex attaccante viola.



Infatti, secondo quanto riportato questo pomeriggio da Goal.com, il favorito per sostituire Nicola sembra essere l’ex attaccante di Fiorentina e Juventus Adrian Mutu. Il giovane allenatore attualmente è in carica alla Rapid Bucarest, affrontata a dicembre dai viola di Vincenzo Italiano e al quarto posto nel campionato romeno. Resterà da attendere ancora qualche ora, e poi dirigenza campana dovrebbe ufficializzare il nome del proprio allenatore.